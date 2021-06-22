محور عدلي منصور شريان حيوي بالعاصمة.. 6 كباري سيارات و5 مشاة

يُعد محور عدلي منصور- مسطرد بالقاهرة شريانا حيويا من المحاور المرورية الكبرى التي تختصر مدة الرحلة وتقضي على الأزمات المرورية، حيث تم إنشاء المحور بعرض 16 حارة مرورية عبارة عن 8 حارة لكل اتجاه، يشمل المحور على 6 كباري سيارات و5 كباري مشاة ويربط المحور طرق الإسماعيلية الصحراوى وبلبيس وشرق القاهرة مع مناطق غرب وشمال القاهرة ومناطق محافظة القليوبية ومحاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة وطريق الإسكندرية الصحراوي.

248 مليون جنيه تعويضات

وتواصل محافظة القاهرة حاليا عملية توسعة الطرق المحيطة بالمحور وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على جانبي الطرق، وتعكف كل أجهزة محافظة القاهرة حاليا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة تعارضات المحور حيث تم رصد مبلغ 248 مليون جنيه كتعويضات لقاطني 159 عقارا جارٍ إزالتها وعدم الإضرار بأى مواطن نتيجة مشروعات التنمية التى تشهدها محافظة القاهرة.

إزالة 35 عقار

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، إن أجهزة محافظة القاهرة تواصل إزالة العقارات المتعارضة مع أعمال التوسعة لإقامة محور المستشار عدلى منصور-مسطرد حيث تم إزالة 35 عقار حتى الآن بشارع المشروع فى نطاق الحى بالإضافة إلى 8 عقارات أخرى سيتم إزالتها الأسبوع الجارى والأعمال مستمرة مع صرف تعويضات حتى الآن تصل لـ110 ملايين جنيه للأسر القاطنة فى تلك الوحدات.

وأضاف لبيب لـ«الوطن»، أن أعمال الإزالة مستمرة للعقارات المتعارضة، وذلك في إطار خطة المشروعات القومية لإحداث نقلة حضارية في مجال النقل والطرق والقضاء على الأزمات المرورية التى تعاني منها العاصمة.

من ناحية أخرى، أجرى المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة توسعات المحور بحضور وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي» ومتابعة تعويض السكان بحضور رئيس حي المطرية.