عاجل.. قطار يدهس سيارتين تقلان عمالا في حلوان (فيديو)

اصطدم قطار، بسيارتي ميكروباص تقلان عمالا، أثناء مرورهما شريط السكة الحديد، في منطقة كفر العلو بحلوان.

وتجمع العشرات من الأهالي، لرفع حطام السيارتين اللتين حطمهما القطار أثناء اصطدامه بهما.

وقال شهود عيان، إن القطار ينقل مواد محجرية «رخام»، واصطدام بعدد اتنين أتوبيس لنقل عمال شركة ملابس بمنطقة عرب كفر العلو بحلوان، مشيرين إلى أنه لا يوجد عدد محدد للإصابات أو المتوفين.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل،،