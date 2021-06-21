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محمود مسلم

عاجل.. هيئة السكة الحديد تشكل لجنة فنية لبحث أسباب حادث قطار كفر العلو بحلوان

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توفيق شعبان
07:33 م | الإثنين 21 يونيو 2021
احدى حوادث القطارات

احدى حوادث القطارات

كشف مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، عن وقوع حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس نقل جماعي منذ قليل، في كفر العلو بحلوان، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث التصادم، وستشكل  لجنة فنية من الهيئة، لإرسالها إلى مقر الحادث، للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل الخاصة به.

وأكد المصدر أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

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