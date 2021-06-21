للراغبين في الحجز.. تعرف على موعد تسليم وحدات مشروع «أطلس» للإسكان

يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة بمشروع «أطلس» للإسكان، بمدينة حلوان، عن موعد تسليم الوحدات السكنية بالمشروع للفائزين بها.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، عن فتح باب التخصيص لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب، في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد أطلس بحلوان، وبدأ موعد التقديم على الشقق المطروحة، يوم الأحد 23 مايو الجاري.

ويتم تسليم الوحدات السكنية للفائزين بها، ضمن مشروع أطلس للإسكان بمدينة حلوان خلال شهر يوليو 2022.

وبالنسبة لأسعار الشقق في مشروع أطلس للإسكان، سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيها، فيما وصل سعر الشقة الـ94 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز 2%، كما سجلت الوحدة الـ115 مترا، 512 ألف جنيه.

فيما سجلت الوحدة الـ107 أمتار 491 ألف جنيه بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 94 مترًا وحتى 120 مترًا.

ويتمثل نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان، في سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام، ثم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.

كما سيتم تخصيص الوحدات السكنية، ضمن الطرح، وفقًا لأسبقية التقديم، وسداد النسب المقررة.

واعتادت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة وبشروط معينة، ونظام سداد محدد، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتتمثل خطوات التقديم في مشروع أطلس للإسكان، شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه.