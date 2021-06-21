عدد ضحايا حادث قطار حلوان: مصرع وإصابة 8

وصل عدد ضحايا حادث قطار حلوان، إلى حالتي وفاة، و6 مصابين حتى الآن حسب بيان وزارة الصحة، بعدما اصطدم قطار محمل بالرخام، بسيارتي ميني باص، تابعتين لأحد المصانع بمنطقة كفر العلو بحلوان.

عدد ضحايا حادث قطار حلوان

ووفق بيان وزارة الصحة، وأعمال البحث عن الضحايا والمصابين، فإن عدد ضحايا حادث قطار حلوان بلغ 2 و6 إصابات، أغلبهم من سيدات، كن يستقللن ميكروباص تابع لأحد مصانع الملابس التي يعملن فيه، وأثناء مروره من شريط السكة الحديد بمنطقة كفر العلو في حلوان، اصطدم به قطار البضائع المحمل بالرخام، بينما كان الميكروباص الثاني مخصصا لنقل الرجال من العمال بالمصنع ذاته، وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي، ومستشفى حلوان العام، ويخضعون للإسعافات اللازمة، حتى بلوغ مرحلة التعافي، بينما تم التحفظ على جثث القتلى فى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات

وقالت التحريات الأولية، إن الحادث وقع عندما اصطدم قطار محمل بالرخام بسيارتي ميكروباص مخصص لنقل العمال بأحد مصانع الملابس في منطقة كفر العلو بحلوان، نتيجة تعطل الميكروباص على شريط السكة الحديد، وما زال عدد ضحايا حادث قطار حلوان، في ارتفاع حتى الآن.

الحماية المدنية والإسعاف

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعد تلقيها إشارة بوقوعه، حيث تحركت إلى هناك 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي وحلوان العام، لتلقي العلاج اللازم.

وشكلت هيئة السكة الحديد لجنة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتجري الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها حول الحادث، للوقوف على أسبابه والمتسبب في وقوعه، ومدى السماح للسيارات والمشاة بالمرور من مكان الحادث من عدمه، فضلا عن ملاحقة سائق القطار.