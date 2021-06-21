«السكة الحديد» تكشف كواليس حادث قطار حلوان: السائق لم يتمكن من التوقف

كشفت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، عن كواليس حادث قطار حلوان الذي وقع نتيجة اصطدام قطار، بسيارتين ميني باص، تابعتين لأحد المصانع في منطقة كفر العلو بحلوان.

وذكرت هيئة سكك حديد مصر، في بيانها: «إنه في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين / العباسية في المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر وجار المتابعة».

كانت وزارة الصحة، قد أعلنت في بيان لها أن عدد الإصابات وصل إلى 6 إصابات بينما الوفيات لم تتجاوز فردين حتى الآن.