«التعليم» تنفي استبدال دبلومات الـ 5 سنوات بـ 3: نطورها فقط

نفى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، حقيقة الأخبار المنتشرة أمس الأحد، حول نية الوزارة لاستبدال نظام الخمس سنوات في دبلومات التعليم الفني بنظام الثلاثة أعوام، مؤكدا: «على لساني بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا».

وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن الإساس في هذا الشأن، أن الوزارة تعمل على تطوير نظام الخمس سنوات بحيث يصبح ثلاث سنوات زائد سنتين عند اللزوم، فالأمر ليس إلا تطوير لنظام وليس استبداله بنظام أخر.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: «بمعنى المنهج الدراسي ميستهلش يبقى في خمس سنوات، ويكفيه ثلاثة فقط، بالإضافة إلى عامين نضيف للمنهج تكنولوجيا متقدمة مرتبطة بما درسه الطالب في الثلاثة سنوات الأولى».

وأوضح «مجاهد» أن بهذه الطريقة، ستتمكن الوزارة من استغلال الموارد المالية الخاصة بالدولة بطريقة جيدة وسليمة، متابعا: «الطالب بيكلف الوزارة 7 ألاف جنيه في السنة»، وحين يدرس منهج لا يستحق أكثر من ثلاث سنوات في خمس سنوات، إذا هذا إهدار لموارد الدولة، مشيرا إلى أن العالم يتطور وهناك الآن جامعات تكنولوجية تسمح بمنح طلاب التعليم الفني درجة بكالوريوس التكنولجيا، موضحا أنه حين يخضع هذا الطالب في عامه الرابع والخامس بالمدرسة لدراسة مناهج وبرامج من التي سيخضع لدراستها بالجامعة، ففي تلك الحالة تستطيع الوزارة أن لا تجعله يدرس ذلك مجددا بالجامعة، ومن ثم حصوله على البكالوريوس بشكل أسرع.