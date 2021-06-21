 وزير الإسكان في جولة مفاجئة لتفقد مشروعات القاهرة الجديدة

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم، بمدينــــة القاهــرة الجديــدة، رافقه خلالها المهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهنـــدس أمين غنيم رئيس، جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وخلال الجولة تابع الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذهـا بمدينة القاهرة الجديدة، وتشمل أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبد الناصر، حيث تتضح أهمية المحور في ربط التجمع الخامس بالتجمع الثالث بمنطقة الامتداد وصولا لمحور محمد بن زايد المؤدي للعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم الآن توسعة وتطوير المحور ليكن بديلا مهما لشارع التسعين الجنوبي.

وتوجه الوزير ومرافقوه لمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث بدأ العمل الآن في المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بعدد ( 222 ) عمارة بإجمالي 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها للمواطنين قريبا.

وكلف الوزير، بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة الانتهاء من الوحدات، وبجودة عالية، حيث يضع الرئيس هذه المبادرة على أجندة الأولويات.

واستكمل الدكتور عاصم الجزار، المرور على المنطقة الصناعية، حيث تشمل المنطقة 908 مصانع صناعات صغيرة، وعدد 72 مصنعًا بمساحات متوسطة وعدد 420 مصنع صناعات كبيرة.

وشدد الجزار على ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمنطقة، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وفي نفس الوقت متابعة أصحاب المصانع بهدف القضاء على أي مخالفات تتم حفاظا على المال العام وطابع المنطقة.

وتابع وزير الإسكانـ، أعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتي تعتبر جزءا من مشروع الحل الآجل لحل مشاكل مدينة القاهرة الجديدة لمنظومة الصرف، حيث تلك الخطوط أقطار ( من 800مم – 1800 مم ) ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع الأول ونقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده، وكلف الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول.

وتابع الدكتور عاصم الجزار أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو وجار العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق، وحتى التسعين الشمالي حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل، كما تم المررو على أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس وأيضاً أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.500 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي.

واختتم الجزار، الزيارة بالمرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.500 كم من طريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وأعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز، وتنفيذ المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة.