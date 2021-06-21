رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالفيوم بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بمحافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، اليوم الاثنين، بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بنسبة نجاح 86.64%، حيث حصل 124 طالباً وطالبة على الدرجة النهائية.

وأعلن المحافظ عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، حيث استحوذت الطالبات على المراكز الأولى، في مختلف الإدارات التعليمية.

وحرص الدكتور أحمد الأنصاري على تهنئة الأوائل، خلال اتصال هاتفي، مؤكداً أنه سيجري تكريم الأوائل في حضور أولياء أمورهم.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط السريع الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع، حيث يمكن الدخول من هنـــــــــــا، للحصول نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بكل سهولة وقبل إعلانها بالمدارس.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس بالإدارات

ومن المقرر أن يتم توزيع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، على المدارس غداً الثلاثاء، بعد إرسالها للإدارات التعليمية مساء اليوم الاثنين، ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من المدارس أيضاً من هنـــــــــــا.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس.. الطلاب

وأعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وجود رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، مؤكداً أنّ سبب تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم، كان بسبب ارتفاع عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية والذين بلغ عددهم 60 ألف و406 طالب وطالبة، ويمكن الدخول لرابط سريع نتيجة الشهادة الإعداداية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا.