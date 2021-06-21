خبير تربوي: هدف الامتحان التجريبي تقليل خوف الطلاب

قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، إن الهدف من الامتحان التجريبي الأخير لطلاب الثانوية العامة، تقليل خوف الطلاب من الامتحانات بالطريقة الجديدة، إضافة إلى تجربة الوقت، وهل هو مناسب للإجابات أم لا؟

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، قبل قليل، أن هناك حالة طمأنينة بشكل عام، لكن بعض أولياء الأمور يخافون من «وقوع السيستم»، لكن نطمأنهم أن هذا لن يحدث، كما أن هناك إجراءات حاسمة لعدم تسريب الامتحانات، وهناك إجراءات أمنية مشددة داخل اللجان، إضافة إلى وجود إجراءات احترازية مشددة داخل اللجان، وتباعد بين الطلاب لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع الخبير التربوي، أن مدة الامتحان نحو ثلاث ساعات، وتم تجربة الامتحان بالتابلت و«البابل شيت»، لكي يعتاد الطالب على المناخ العام للامتحانات.

ولفت إلى أن هناك خبراء سيجتمعون لمعرفة متوسط انتهاء الطالب من الاختبارات، وبعدها سيجري نشر فيديوهات تعريفية للطلاب، بالأخطاء التي حدثت معهم، مشددا على أن الأسئلة ليست مبنية على الحفظ والتلقين، لكن الفهم والاستيعاب.

وأدى 735 ألف 689 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية «نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات»، صباح اليوم، الامتحان فى 135 مادة «119 مادة فترة أولى و16 مادة فترة ثانية»، داخل 3111 لجنة في ثالث أيام الامتحانات التحريرية «الدور الأول» للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث، سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث اطنمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.