ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، اليوم الاثنين، بعدما اعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بنسبة 86.64%، حيث حصل 124 طالبة وطالبة على الدرجة النهائية.

وأعلن المحافظ أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، حيث استحوذت الطالبات على المراكز الأولى، في مختلف الإدارات التعليمية، وحرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئتهن خلال إتصال هاتفي، مؤكداً أنه سيجري تكريم الأوائل في حضور أولياء أمورهم.

رابط سريع للنتيجة

ويمكن للطلاب استعلام عن رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط الذي خصصته مديرية التربية والتعليم.رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوسويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع، حيث يمكن الدخول من هنـــــــــــا، للحصول نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بكل سهولة وقبل إعلانها بالمدارس.

ومن المقرر أن يتم توزيع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم 2021 بالاسم ورقم الجلوس، على المدارس غداً الثلاثاء، بعد إرسالها للإدارات التعليمية مساء اليوم الاثنين، ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من المدارس أيضاً من هنـــــــــــا.رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس.

وأعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وجود رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، مؤكداً أنّ سبب تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم، كان بسبب ارتفاع عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية والذين بلغ عددهم 60 ألف و406 طالب وطالبة، ويمكن الدخول من خلال رابط سريع نتيجة الشهادة الإعداداية 2021 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس.