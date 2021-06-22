24 ساعة اقتصاد.. البورصة تربح و«قطاع الأعمال» تروج للصادرات

شهدت ساعات اليوم زخما اقتصاديا على مدار الـ 24 ساعة وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الأحداث الاقتصادية على مدار يوم الاثنين..

قطاع الأعمال تطلق الكتالوج الإلكتروني

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن إطلاق منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد «جسور» التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - ليضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف استخدامه في الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لا سيما مع دول القارة الأفريقية.

«الصناعة»: حظر استيراد السلع الصناعية في الأصناف المدرجة بالقرارين 43 و44

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا رقم 273 لسنة 2021، بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة، بالقرارين 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المخصص لها بهذه الصناعة، أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك في الرقابة على الصادرات.

«المصرية للاتصالات» تستقبل وفداً ليبيا

استقبل المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ونواب الرئيس التنفيذي، وفدا ليبيا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناولت المباحثات، استعراض استراتيجية ورؤية المصرية للاتصالات والتي ترتكز على محورين رئيسيين محور دولي وهو العمل على أن تصبح مصر نقطة ارتكاز رقمية لحركة البيانات الدولية، ومحورا محليا وهو الوصول لافضل مقدم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تبنت الشركة مفهوم «الهرم الرقمي» لتحقيق تلك الاستراتيجية، تتمثل قاعدة هذا الهرم في البنية التحتية المتطورة وصولا إلى خدمات وتطبيقات تمكن المواطن المصري من الاستفادة الحقيقية لعمليات التحول الرقمي.

«ثلاثيني» البورصة يربح 2.69% نقطة.. ومكاسب «السوقي» 11.2 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة أمس الإثنين على ارتفاعات جماعية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم مرتفعا بأكثر من 2.5%، مع عمليات شراء عربية، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10061.58 نقطة، بمكاسب 2.69% نقطة، ليستعيد مستوى 10 آلاف نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.8%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2371.43 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.89%، لينهي التعاملات عند مستوى 3316.79 نقطة.

«الصناعات الغذائية»: عقد ورشة عمل للتعريف بإجراءات التسجيل المسبق للشحنات

وتنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل لدعم أعضائها للانتهاء من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور فريق العمل الفني للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات «MTS»، بعد غد الأربعاء، وفقًا لما صرح به أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

«اتحاد الغرف»: وفد من رجال الأعمال يزور المناطق الصناعية الباكستانية أكتوبر المقبل

كما اكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس إبراهيم العربي، على عمق العلاقات المصرية- الباكستانية لديها إمكانات هائلة للنمو، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات الثنائية الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية، حيث سيتم إرسال وفد من رجال الأعمال والمنتسبين للغرف التجارية، لزيارة المناطق الصناعية الباكستانية بداية شهر أكتوبر المقبل، لبحث أوجه التعاون والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية.

شعبة اللحوم بالجيزة تحذر من ذبح إناث الماشية بعد ارتفاع أسعار الأعلاف

حذرت شعبة اللحوم بغرفة الجيزة، من ظاهرة ذبح إناث الماشية، وبيعها نتيجة عجز المربين عن تربيتها بعد ارتفاع أسعار الأعلاف والعجول، وبالتالي زيادة إقبال الجزارين على الأنواع الأرخص التي تحقق أرباحا أعلى، مؤكدين أن هناك مغالاة في أسعار اللحوم في عدد كبير من الأسواق ليرتفع السعر من 110 إلى 150 جنيها بزيادة 40 جنيها في الكيلو الواحد، دفعة واحدة.