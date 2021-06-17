السيسي: أدركنا حتمية تطوير البنية التحتية للارتقاء بتنافسية الاقتصاد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لا تزال تحقق معدل تقدم مناسب، في ظل المسار الذي انتهجته، والنتائج التي أنجزتها حتى الآن، رغم التأثير السلبي لجائحة كورونا على العالم كله.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته، التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر يوتيوب، خلال لقائه مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب: «كان الهدف الأول في اختيار الإصلاح الاقتصادي، مصلحة المواطن»، مردفًا أن مصر أدركت حتمية تطوير البنية التحتية للارتقاء بتنافسية الاقتصاد.

ووجه رئيس الجمهورية حديثه للوزراء العرب، قائلا: «ولعلكم تلحظون كلما زرتم مصر، أن هناك تطورات في البنية التحتية والمشروعات القومية.. في عام 2013 و2014، كنتم تجدون أن في مصر مشكلة في الطاقة بكل أنواعها مثل الكهرباء والغاز الطبيعي، والبنية الأساسية كانت متهالكة ومتواضعة جدا، وبالتالي مكنش فيه فرص للمستثمرين في مصر، يشتغل ازاي ومفيش طاقة كهربية ومفيش طاقة غاز والمواني محتاجة تطوير؟!».

وأوضح: «في آخر 7 سنوات، استطعنا تجاوز كل ذلك، وبقى عندنا فائض حوالي 25 ألف ميجا للكهرباء، والموانئ جرى تطويرها، والمطارات جارٍ تطويرها، وعملنا موانئ ومطارات جديدة، وشغالين في البنية التحتية حتى الآن، فضلا عن مشروع القطار الكهربائي، الذي سيربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط».