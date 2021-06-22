وزير النقل: حرم طريق القطار بمنطقة حلوان 15 مترا..«البناء هناك عشوائي»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن عدد وفيات حادث قطار حلوان حالتين، بينما هناك 5 حالات إصابة، مقدمًا كافة التعازي باسمه وباسم كل وزارة النقل لأهالي المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما ذكر أن من بين المصابين 4 حالات مصابين بكدمات خفيفة وسيخرجون من المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم.

وأضاف «الوزير»،خلال تصريحات تليفزيونية، «في المنطقة دي خط السكك الحديدية هناك من التبين، حلوان، المعصرة، طره، البساتين حتى العباسية، خط مفرد، وهو خط مهم للغاية لنقل البضاعة سواء من رمسيس إلى منطقة حلوان أو العكس، حيث هناك معسكرات تتبع القوات المسلحة، وكذلك مصانع محاجر الرخام، ومنطقة شق الثعبان».

وتابع: «ده خط مفرد، المفروض إن حرم السكة الحديد هناك 15 مترا، المسافة بين القضيب وحتى أقرب بيت المفروض القانون قال 15 مترا، والناس كلها عارفة الكلام ده في المساكن والمناطق المأهولة والمناطق السكنية 15 مترا، والمناطق الصحراوية المفتوحة 25 متر، الناس بنوا هناك من 40 و20 سنة، لكن زادت المباني بعد ثورة يناير، أصبح كل واحد عاوز يبني بيت يروح حاطط جدارين بعد شوية محدش كلمه يروح مسقف البيت، بل بقوا يروحوا زارعين شجرة قدام البيت كمان».