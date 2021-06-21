وزير النقل يكشف أسباب حادث قطار حلوان.. وحقيقة هروب السائق

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن حقيقة هروب سائق قطار حلوان عقب اصطدامه بسيارتي ميني باص، مؤكدًا أن السائق عندما رأى تجمع الأهالي عقب الحادث، احتفظ بمفتاح القطار، وذهب لتسليم نفسه للشرطة.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سائق القطار موجود حاليا في قسم شرطة التبين، بعد أن سلم نفسه للشرطة لكي تحميه خوفًا من اعتداء الأهالي عليه، مشيرًا إلى أن سائق القطار لم يكن متعاطيا لأي شيء وتم عمل تحاليل له والتحفظ عليه.

وقدم وزير النقل والمواصلات، التعازي لأهالي المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، موضحًا أن الحادث وقع على خط السكة الحديد منفرد، الذي يمر من حلون والمعصرة وطرة والبساتين حتى العباسية، وهو خط مهم لنقل البضائع سواء الرخام أو غيرها، موضحًا أن منطقة البساتين بها أماكن بينها وبين السكة الحديد متر واحد فقط.

وتابع: «الذي حدث كان هناك سيارتان من نوع ميني باص كانوا ماشيين في اتجاه القطار إللي كان بيدي كلاكسات، وهما اتزنقوا مش عارفين يروحوا فين، السواق اللي في الخلف استطاع تفادي الاصطدام أما الميني باص اللي قدام، فيه ناس بنقول إنه كان عطلان وناس بتقول أنه اتخض أما شاف القطر في وشه».