«التعليم» تعلن جدول تعلم اللغات الأجنبية لطلاب الابتدائية والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض برامج «تعلم» لتعلم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، لطلاب التعليم الأساسي وطلاب المرحلة الإعدادية، للأسبوع الثاني مع الإعادة، على قناة «مدرستنا التعليمية»، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها والاستفادة منها، ويمكن الاطلاع على جدول الحصص من خلال هذا الرابط.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تعمل على تدريب الطلاب على نظام التعليم الجديد، وطريقة الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن أبرز هذه المنصات هي منصة البث المباشر ومنصة محتوى نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري، ومنصة إدارة التعلم.

«التعليم»: الامتحانات النهائية للثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة تعتمد على الفهم

وأضافت الوزارة، أن هذه المنصات توفر مراجعات ونماذج استرشادية لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية والإنجليزية واللغة الفرنسية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة منها، لافتة إلى أنها تعتبر مصادر مهمة خاصة لطلاب الثانوية العامة 2021.

وأكدت الوزارة، أن الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة تعتمد على الفهم، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، مؤكدة أن طلاب الشعبة العلمية لهم جدول امتحانات مختلف عن جدول امتحانات طلاب الشعبة الأدبية.

غلق جهاز التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وتابع وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بأنه سيتم غلق جهاز التابلت من حيث توصيله بالإنترنت أثناء وقت امتحان الثانوية العامة، لافتة إلى أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة لمنع الغش في الامتحانات النهائية.

وأكدت الوزارة أنه ما يثار بشأن عدد أسئلة الامتحانات النهائية لا علاقة لها به، موضحة أن الامتحانات النهائية ستعقد بدون أي أسئلة تعجيزية مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.