ما الهدف من سؤال الثمار في الامتحان التجريبي الثالث؟.. معلم يوضح

«ما هي الثمرة التي تختلف عن غيرها من الثمار، التفاح أم الطماطم أم المانجو أم البرتقال»، سؤال في امتحان مادة الأحياء التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تخيل أنه سؤال عابر وضع في الامتحان لمجرد التدريب فقط على تظليل الإجابة الصحيحة، والبعض الآخر تخيل أن السؤال لم يكن له علاقة بمستوى طالب في الثانوية العامة، إلا أنه السؤال وضع من صميم المقرر الدراسي، ويقيس الهدف الأساسي لنظام الأسئلة الموضوعية، وهو فهم الطالب لمخرجات التعلم، وفق ما كشفه رزق حسن، معلم الأحياء.

يقول «رزق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إجابة السؤال هي التفاح، لأن التفاح من الثمار الكاذبة التي تنمو وتختلف في التكاثر، وهي الثمرة التي يتشحم بها أي جزء غير مبيضها بالغذاء مثل التفاح الذي يتشحم به التخت، موضحاً أن التخت في التفاح هو الذي يخزن الغذاء.

وأضاف معلم الأحياء، أن إجابة السؤال موجودة في الكتاب المدرسي، موضحاً أن الطماطم والمانجو والبرتقال، هي فواكه يتم فيها تخزين الغذاء في مبيضها بشكل طبيعي ولها قشرة خارجية وهي جدار المبيض وبداخلها الغذاء، وهذا يدل على أن الجنين أو الثمرة هي ثمار حقيقية، لافتاً إلى أن الامتحان به تنوع كبير في الأسئلة ويشمل غالبية أجزاء المقرر الدراسي.

ومن جانبه قال الطالب عمر سامي، في الصف الثالث الثانوي، أن الامتحان اعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن نظام الأسئلة الجديد يتيح للطالب فرصة لفهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي بشكل جيد ووضع أسئلة موضوعية وفق هذا النظام تدعم عملية الفهم.

وأضاف «سامي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السؤال رقم 28 الخاص بثمار التفاح، الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، هو من صميم المقرر الدراسي، وطريقة السؤال تؤكد على ضرورة فهم مخرجات التعلم للمادة: «إجابة السؤال التفاح، يعني كده نستبعد الطماطم عشان أنا مدرستش تصنيف خضار وفاكهة فبالتالي الامتحان ساعد على الفهم وأعرف يعني إيه ثمرة كاذبة».