«الكهرباء»: زيادة في الأسعار بداية من الشهر المقبل  

أعلن المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، استكمال هيكلة أسعار الكهرباء، وفق خطة مدتها 5 سنوات، وجرى إعلانها بالكامل، مؤكدا أن بعض أسعار الكهرباء ستظل ثابتة بداية من يوليو المقبل، ومنها أسعار الاستهلاكات الصناعية، كما أنه من يزد استهلاكه على ألف كيلووات لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء.

وأضاف «حمزة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بداية من يوليو سيكون هناك زيادة في أسعار الشرائح الأقل من ألف كيلووات، وعلى سبيل المثال سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية بزيادة 10 قروش، موضحًا أن مصر لديها احتياطي من الكهرباء يتخطي 25%، بعدما كانت تعاني من العجز قبل 2014.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر توسعت في استخدام الطاقة المتجددة، حيث إن حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة يصل إلى 20%، ومن المتوقع وصول حجم مشاركة مصر في الطاقة المتجددة إلى 42 % خلال عام 2032، وسيتم نقل الكهرباء بين مصر واليونان من خلال كابل تحت سطح البحر.

وأردف أن العرض تقدمت به شركة ليتم تبادل 2000 ميجاوات، وهذا الموضوع قيد الدراسة وتم الاستعانة بمكتب استشاري على أعلى مستوى لوضع الدراسات، كما أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة، من شأنها أن تسرع وتيرة تنفيذ مشروع نقل الكهرباء عبر البلدين بواسطة كابل من تحت سطح البحر.

وأوضح أن مصر هي البوابة الذهبية لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا، حيث إن القارة تمتلك مصادر كبيرة من الطاقة المتجددة التي تحتاج إليها القارة الأوروبية، ومصر تسعى إلى أن تصبح أكبر مركز محوري لنقل الطاقة المتجددة بالعالم، وهناك العديد من مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الدول منها ليبيا والسعودية والأردن والعراق.