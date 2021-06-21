طلاب الثانوية عن «تجريبى الأحياء والإستاتيكا»: مستوى الامتحان متوسط

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى، أمس، الامتحان التجريبى الثالث فى مادتى الأحياء والإستاتيكا»، وقال طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية علمى علوم يحتاج إلى فهم وتركيز، مؤكدين أن مستوى الامتحان متوسط، والأسئلة لم تكن تعجيزية، إلا أنها تحتاج لفهم جيد، موضحين أن الامتحان اشتمل على 50 سؤالاً اختيارياً. وأكد حسين عبدالحكيم، مدير «السعيدية»، أنه جرى التنسيق مع الإدارة التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأضاف لـ«الوطن» أن أعمال الامتحانات تسير بصورة منتظمة فى بدايتها، وجرى توزيع أوراق البابل شيت على الطلاب فى الوقت المحدد، مؤكداً أنه لم يتم رصد أى تجاوزات حتى الآن أو أى إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب. وأشار إلى أنه جرى تخصيص فرق تطوير تكنولوجى بكل لجنة امتحانية لمساعدة الطلاب، وتكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن الامتحان التجريبى الثالث يعقد لطلاب الشعبة الأدبية اليوم الثلاثاء فى مادة التاريخ، وغداً للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، ويؤدى الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية أول يوم ورقياً وإلكترونياً، ويستكمل الطلاب الامتحان التجريبى الثالث من المنازل إلكترونياً، ويعتبر الامتحان نموذج محاكاة كاملة للامتحانات النهائية بهدف تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية، والتعرف على اللجان الامتحانية، والحصول على الاسم وكلمة السر، واختبار كفاءة الخوادم والشبكات.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن أعمال الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة، الذى انطلق، ويستمر على مدار 3 أيام، باستخدام التابلت و«البابل شيت»، هو امتحان تجريبى ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافى أى أخطاء محتملة فى الامتحان النهائى، مشدداً على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن، والعمل على تذليل جميع العقبات وحل المشكلات أولاً بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة فى حالة تطلب الأمر ذلك.

وأشارت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من الامتحان هو التعرف على اللجان الرسمية والحصول على أرقام الجلوس والاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة، والاطمئنان على كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بجانب اختبار استخدام البابل شيت، علاوة على إتاحة الفرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم للتجربة والتدريب على الأسئلة والبابل شيت.

واطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، على سير امتحانات الثانوية العامة التجريبية، خلال أداء طلاب القسم العلمى الامتحان التجريبى الثالث فى مادة الأحياء لطلاب القسم العلمى علوم، ومادة الاستاتيكا للقسم علمى «رياضيات».

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ ونائبه فى عدد من اللجان، منها لجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعى للبنات، رافقهما خلالها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، وناقش المحافظ، الطالبات فى مستوى الامتحان، وما إذا كانت هناك شكاوى، مؤكداً أنه فى مستوى الطالب المتوسط.

ووجه المحافظ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل اجتماع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مع عدد من أولياء أمور مدارس النيل الدولية، مضيفاً أن الوزير أعلن الزيادة السنوية فى مدارس النيل وهى 7%، ومنح أولياء الأمور حرية شراء الزى المدرسى ويبلغ سعره 1500 جنيه، بجانب مصاريف البدائل التكنولوجية والأنشطة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن وزير التعليم أوضح أن مشروع مدارس النيل الدولية ليس هادفاً للربح: «على الأقل يصرف على نفسه»، وتم إقرار تحديثات عديدة فضلاً عن البرامج التعليمية، لافتاً إلى أن النسبة المرنة فى القبول بالجامعات كما هى، لأنها نسبة وتناسب مع أعداد الخريجين وباقى الأنظمة التعليمية الأخرى، وسيتم تفعيل نظام إلكترونى كامل وتفعيل إيميل للشكاوى؛ لمتابعة المصاريف والتقرير الطبى، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة.

يذكر أن مطالب أولياء الأمور تمثلت فى ضرورة البحث فى المصروفات الدراسية التى زادت بشكل كبير للعام الدراسى المقبل، وتأهيل المعلمين فى جميع مدارس النيل جيداً، فضلاً عن ضرورة توفير نوع من الاستقرار الإدارى فى هذه المدارس حتى تتمكن من تقديم خدمة تعليمية مميزة.

«التعليم»: ننتظر موافقة مجلس النواب على تعديل نظام الدبلومات الفنية إلى 3 بدلاً من 5 سنوات

وكشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة تدرس استبدال الدبلوم الفنى بنظام الخمس سنوات، بنظام الثلاث سنوات مع عامين تدريب تكنولوجى عصرى مع لغات معاصرة، كإحدى وسائل تطوير التعليم الفنى، وتخريج أجيال جديدة تناسب متطلبات سوق العمل، ليكون النظام بمثابة تعليم فنى عالٍ، مؤهل للجامعات التكنولوجية.

وأضاف «مجاهد» لـ«الوطن»، أن استبدال نظام الخمس سنوات لا يعنى الاكتفاء بنظام الثلاث سنوات فقط، بل أن الخطة التى تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، تتلخص فى أن طالب الدبلومات الفنية سوف يدرس ثلاث سنوات فقط، على أن يستكمل العامين الباقيين كنوع من التدريب العملى المعاصر واكتساب مهارات التكنولوجيا، بمعنى أن الطالب سوف يدرس ثلاث سنوات، ثم عامين تدريباً تكنولوجياً كاستكمال للخمس سنوات.

وقال «مجاهد»: «استكمال الدراسة فى الخمس سنوات عملياً يقتصر على الطالب المجتهد فى الثلاث سنوات، بمعنى أن الذى يحصل على مجموع متميز فى نظام السنوات الثلاث، هو فقط الذى سيكمل تعليمه بنظام الخمس سنوات، بحيث يكون هذا النظام للمجتهدين والمتميزين الذين يستحقون أن توفر لهم كل الاحتياجات العملية التى تؤهلهم فيما بعد للالتحاق بالجامعات التكنولوجية والانتهاء من الدراسة سريعاً والحصول على البكالوريوس فى وقت قصير».

ولفت نائب الوزير إلى أن التدريبات الفنية التى سوف يتم تطبيقها على الطلاب فى الصفين الرابع والخامس، بعد استبدال نظام الخمس سنوات بـ(3+2) سوف تكون كلها مؤهِّلة لسوق العمل، وتستهدف المتفوقين دراسياً، على أن تكون التدريبات مطابقة لتلك التى تقدمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلابها الملتحقين بها، أى أن ما سيتم تغييره، يستهدف المصلحة العامة، وليس إضاعة الوقت والجهد فى سنوات دراسية طويلة بلا فائدة، تربوياً ومعرفياً وتؤثر سلباً على احتياجات سوق العمل.

وتابع: «نبحث أن تكون كل التخصصات فى التعليم الفنى مناسبة تماماً لمتطلبات سوق العمل المعاصر، وهو سر الشراكة التى تتوسع فيها وزارة التعليم مع رجال الصناعة والاستثمار محلياً ودولياً، على أمل توطين الصناعة للتخديم على استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التى تسعى مصر جاهدة للانتهاء منها فى توقيتات محددة، وضمنها (عصرنة) التعليم الفنى، وترشيد التخصصات القديمة التى عفا عليها الزمن».

وأكد «مجاهد» أن المقترح سوف يتم عرضه على مجلس النواب، لأن الأمر بحاجة إلى تعديلات جوهرية على قانون التعليم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة سوف تكون تابعة لمناقشة البرلمان مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفنى، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ قبل أسابيع، وينتظر طرحه فى أقرب وقت على الجلسة العامة فى مجلس النواب، إذ يصعب تطبيق تعليم فنى بجودة عالية، وهناك تخصصات فنية وسنوات دراسية لم تعد ذات جدوى، وتؤثر سلباً على جودة المنتَج (أى الطالب).