روشتة «الصحة» لطلاب الثانوية خلال الامتحانات لتجنب الإصابة بكورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان، روشتة غذائية للطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين، وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة وقائية لتأمين الطلاب خلال فترة الامتحانات والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، خاصة أنه يشهد حالة من الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات.

الوجبات المتوازنة

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أن الوجبات المتوازنة والنظام الغذائي هما الخيار الأمثل في أثناء فترة الإمتحانات، ويجب تجنب الوجبات الدسمة والجاهزة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن مكونات الوجبة المتوازنة تتمثل في خضروات طازجة أومطهية أو كلاهما، ونوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز، لافتة إلى أهمية إضافة نوع من الربوتين الحيواني، مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك أو نباتي مثل الفول والعدس.

وشددت «الصحة» على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب؛ لأنها أداة لنقل العدوى، وعلى أولياء الأمور الحرص على إطلاع الطلاب وأبنائهم على مستجدات فيروس كورونا.

رفع أعلى درجات الاستعداد ضد كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين حال ظهور أي عرض من الأعراض الذهاب إلى المستشفيات؛ فجميعها مجهزة ومستعدة لاستقبال أي حالات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرروة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وطمأنت المواطنين بشان الأعراض الجانبية للقاح كورونا: «بسيطة وتزول من تلقاء نفسها».