7 سنوات عمل دون توقف... إنجازات الدولة في المنيا منذ 30 يونيو

7 سنوات من العمل المتواصل والإنجازات، قدمت خلالها الدولة خدمات ومشروعات متعددة على أرض المنيا، منذ ثورة 30 يونيو حتى عام 2021، غيَّرت وجه الحياة في عروس الصعيد، شملت تلك الإنجازات جميع القطاعات، واحتلت الصحة والكهرباء والصرف نصيب الأسد من الأعمال والمشروعات العملاقة التي تمت على أرض الواقع.

في قطاع الصحة، تم إحلال وتجديد وتطوير 5 مستشفيات مركزية هي: سمالوط، المنيا، الفكرية، ملوى، ديرمواس.

وتطوير شامل لـ 58 منشأة طبية هي: حميات ورمد ملوى، المنيا العام، مركز أورام المنيا، و54 وحدة صحية وطب أسرة وبنك دم.

وتم إنشاء 14 وحدة صحية جديدة، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة، وإنشاء المعهد الفني الصحي بقرية البيهو بسمالوط.

وجارى حاليا تطوير شامل لـ 3 مستشفيات مركزية هي: العدوة، بنى مزار، مطاى، ومركزين لخدمات الأم والطفل، بأبا الوقف بمغاغة، وحلوة بمطاى.

وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ، والوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة ضمن مبادرة حياه كريمة.

وإنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية، الكبد وأمراض الجهاز الهضمى، وحدة زرع النخاع بمعهد الأورام، بنك الدم المركزى، مبنى الإستقبال والطوارئ بمستشفيات المنيا الجامعية.

وفي قطاع التعليم، تم إنشاء 380 مدرسة، و824 فصلا دراسيا، وإنشاء كلية الحقوق ومبانى جامعية وقاعات ومدرجات وإسكان طلابى بجامعة المنيا بـ 5 كليات هي: التربية النوعية، الهندسة، رياض الأطفال، التمريض، وطب الأسنان.

وفي قطاع الكهرباء تم إنشاء مركز التحكم الإقليمي يخدم 5 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، والوادى الجديد.

وتوسعة محطة محولات سمالوط بخليتى خط جهد 500 ك ف وخلية محول جهد 500/ 220 ك ف.

وتوسعة محطة محولات غرب بخلية محول جهد 220 ك ف.

وإدخال جهد 500 ك ف بمحطة محولات غرب مغاغة جهد 220/ 66 ك ف.

وإنشاء محطة محولات بنى مزار شرق جهد 66 / 11 ك ف.

وإنشاء محطة محولات شركة القناة للسكر جهد 220 / 33 / 33 ك.ف.

وتوسعة محطة محولات غرب ملوى جهد 220 / 66 / 11 ك.ف بخليتين خط جهد 220 ك ف.

وتنفيذ 199كم خطوط جهد متوسط، 30كم خطوط جهد منخفض، 569كم كابلات جهد متوسط، 1109عامود جهد متوسط ومنخفض، 176 محول، تطوير 12 مركز خدمة عملاء.

وفي قطاع ميه الشرب والصرف، تم إنشاء 6 محطات مياه هي: ديرمواس، إبشادات بملوي، بنى عامر بالعدوة، بنى حسن الشروق والفرجانى بأبو قرقاص، محطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 / 204 ألف م3 / يوم.

وإستكمال شبكات العدوة وتوسعات محطتى مياه معصرة ملوى، وبنى مزار.

وتوصيل مرافق مياه الشرب لـ 17 عمارة بالاسكان القومي بأبوقرقاص.

وتنفيذ 42 مشروع محطات صرف صحي ومحطات معالجة بإجمالي 1.9 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 13 مشروعا بقطاع الصرف الصحى.