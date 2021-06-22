باقي أيام وتنتهي المهلة.. اعرف رسوم الاستعلام والسحب من الصراف الآلي

خلال أيام تنتهي مهلة البنك المركزي المصري بإعفاء عملاء البنوك من الرسوم المقررة على عمليتي الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، بنهاية شهر يونيو الجاري، والتي تم تنفيذها في مارس الماضي، تزامنًا مع انتشار جائحة كورونا في العالم، وتيسيرًا على المواطنين، وتقليل الازدحام حول ماكينات الـ ATM، وكان من المفترض أن تستمر تلك المبادرة حتى نهاية ديسمبر الماضي، لكن تم مد المهلة لتنتهي في 30 يونيو الجاري.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، تستعرض رسوم الاستعلام عن الرصيد والسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، وفقًا لبيان سابق للبنك المركزي المصري، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو الجاري وذلك في السطور التالية..

بنك مصر

عمولة السحب من ATM بنك آخر: 6 جنيهات لكل عملية، وجنيهان للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإسكندرية

عمولة السحب النقدي: 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد على جميع البطاقات.

البنك الأهلي المصري

عمولة السحب: 5 جنيهات، وعمولة الاستعلام 1.5 جنيه، وذلك على جميع البطاقات الكلاسيكية والذهبية والبلاتينية (فيزا - ماستر كارد) والبطاقة المدفوعة مقدمًا.

بنك البركة

عمولة السحب: 6 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.

البنك المصري الخليجي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 7 جنيهات.

بنك فيصل الإسلامي

عمولة السحب: 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك العربي الأفريقي

عمولة السحب: 8 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي وطني

عمولة السحب: 6 جنيهات، وجنيهان للاستعلام عن الرصيد.

البنك التجاري الدولي CIB

عمولة السحب النقدي: ​2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل ​عملية.

بنك كريدي أجريكول

عمولة السحب النقدي: 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات، وجنيه واحد للاستعلام عن الرصيد.