عاجل.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب الحدود «التركية اليونانية»

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، الحدود «التركية اليونانية» في «دوديكانيز»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخباررية.

والسبت الماضي، وقعت هزة أرضية في مدينة «اسطنبول» التركية، بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر، وتسببت بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان، إن الهزة كان مركزها «منطقة قارطال» في الشطر الآسيوي من مدينة اسطنبول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت «آفاد»، إلى أن الهزة وقعت على عمق 7.06 كيلومتر، فيما أعلن والي المدينة علي يرلي قايا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عدم تلقي الفرق المعنية أي بلاغ حول وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.