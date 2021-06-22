مصدر بعد فيديو حنين حسام: مفيش حاجة اسمها «إيقاف منع حبس»

ظهرت حنين حسام، فتاة «التيك توك» المحكوم عليها الهاربة، في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وهي «تبكي» وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الإتجار بالبشر، وهي القضية التي تواجه فيها اتهامات باستغلال قاصرات للعمل كمذيعات في أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجتهن للمال.

وقال مصدر مطلع في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد في المحاكم ما يسمى بـ «إيقاف منع حبس»، وهو المصطلح الذي ذكرته المحكوم عليها الهاربة في الفيديو الذي ظهرت به، وتظهر في يدها «كانيولا» لتلقي العلاج.

مصدر مطلع: الحكم الصادر بحق «حنين حسام» غيابي

وأكد المصدر، أن الحكم الصادر بحقها غيابي، يسقط فور القبض عليها أو تسليم نفسها لأجهزة الأمن تمهيدا للمثول أمام المحكمة مجددا، وإعادة إجراءات محاكمتها، وأن هروبها لا يفيدها.

وظهرت الهاربة في مقطعي فيديو مدتهما 23 دقيقة، قالت فيهما إنها تتلقى العلاج، وتبرأ ساحتها من الاتهامات المنسوبة إليها، والتي صدر بموجبها حكم قضائي ضدها بالسجن المشدد، ويعد هذا الظهور هو الأول منذ أبريل الماضي، حيث أغلقت الهاربة حساباتها وأغلق أفراد أسرتها هواتفهم المحمولة، بعد صدور أمر من محكمة الجنايات بالقبض عليها، خلال جلسات المحاكمة في قضية الإتجار بالبشر.

وتواصل أجهزة الأمن ملاحقة الهاربة للقبض عليها بعد الحكم، حيث أضحت هدفا للشرطة بعد هذا الحكم، حيث ترصد الجهات المختصة مكان بث الفيديو لضبطها.

وعوقبت المتهمة حنين حسام عبدالقادر، بطلة فيديوهات الرقص، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر، كما عوقبت صديقتها مودة الأدهم حضوريا بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 الف جنيه في القضية ذاتها، فضلا عن أحكام مماثلة بحق 3 متهمين آخرين، ادانتهم المحكمة بالاشتراك مع حنين حسام في ارتكاب الجرائم المنسوبة لها، ويظل الحكم الصادر بحق حنين حسام قائما، مالم تسلم نفسها للشرطة أو يتم القبض عليها.