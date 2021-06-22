منع سفر 6 مسؤولين من الحكومة الليبية السابقة على خلفية «فساد لجنة كورونا»

أمر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة الليبية، اللواء فرج الصوصاع، الإدارة العامة لأمن المنافذ، بمنع سفر 6 مسؤولين من الحكومة المؤقتة السابقة، على خلفية التحقيق الجاري في القضايا المحالة من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والمتعلقة بالفساد في عقود التوريد بناء على قرار رئيس الأركان العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروس، الفريق عبدالرازق الناظوري، رقم 16 لسنة 2020 الصادر في 18 أبريل 2020.

وأشار «الصوصاع» في بيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات التي يجريها في القضية المقيدة رهن التحقيق، موضحًا أن هؤلاء المسؤولين هم مديرة مركز بنغازي الطبي، فتحية سعيد العريبي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء سابقًا، الطاهر محمد الطاهر، ومدير الإدارة المالية بمجلس رئيس الوزراء سابقًا، عبدالرازق عبدالجليل الجريبي، ووزير الصحة بالحكومة المؤقتة السابق، سعد عقوب، ومدير مكتبه، طارق نوح سعد، والمراقب المالي بمجلس رئاسة الوزراء سابقا، محمد دعبس البرعصي.

وطالب «الصوصاع»، الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعميم على جميع المنافذ التابعة لها بعدم السماح للمذكورين بالسفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات في القضية.

«المنفي» يطالب بإلغاء ملتقى للمصالحة بين وفد من الجنوب الليبي في إيطاليا

وفي سياق آخر، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحكومة، بإلغاء ملتقى للمصالحة بين وفد من الجنوب الليبي من المقرر عقده في إيطاليا، بسبب عدم التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي.

وأوضح «المنفي»، أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي أوكلت إلى المجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، مشيرًا إلى قراره رقم 5 لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.