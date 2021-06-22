مصرع فتاة بالتسمم وإصابة ربة منزل سقطت من أعلى سلم بسوهاج

لقيت فتاة مصرعها، إثر تناولها قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي دارالسلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيبت ربة منزل بنزيف في المخ إثر سقوطها من أعلي سلم منزلها بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «راويه.ع.م»، 17 سنة بدون عمل وتقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تناول أقراص مجهولة، انتقل الي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدتها «بشات.ر.ع» 39 سنه ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت قيام نجلتها المذكورة بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول «بخيته. ع. م» 62 سنه ربة منزل وتقيم بدائرة المركز مصابة باشتباه نزيف بالمخ اثر سقوط من علو، انتقل لمكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال ابنها «أحمد. م. ع» 40 سنه حاصل علي ليسانس شريعة وقانون، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء نزول والدته المذكورة سلم المنزل بالطابق الأول انزلقت قدماها وسقطت أرضاً مما نتج عنه إصابتها، ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.