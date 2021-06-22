مصدر بـ«الصحة» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

كشف أحد المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفي الخاص الذي تتلقى العلاج به، عن آخر تفاصيل حالتها الخاصة، وبقائها طويلا داخل المستشفي، حيث قال المصدر بشأن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، إنّها تتحسن لكن ببطء شديد، حيث تأثرت رئتها بشكل كبير بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت الحالة تستدعي وضعها على أجهزة التنفس الصناعي لإمدادها بالأكسجين.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تحتاج إلى وقت للتعافي، خاصة بعد تليف الرئة إثر الإصابة بفيروس كورونا، وهي موضوعة على جهاز تنفس صناعي، مؤكدا أنّها حتى اللحظة لا تعلم بوفاة زوجها الراحل سمير غانم، وهناك تشديد كبير من أهلها خاصة بناتها وأزواجهن، بأن يكون الطاقم الطبي أو التمريض حريصين في ألا يتحدثوا عن زوجها الراحل أمامها، كما شددوا أيضا على عدم فتح أي أجهزة تلفزيونية، وتوجد مواد مسجلة لتسليتها، لتفادي علمها بخبر زفاة زوجها من التلفزيون.

تناوب بين أهلها داخل المستشفى

وتابع المصدر، أنّ بناتها يمكثون داخل المستشفى، وهناك تناوب بين إيمي ودنيا وأزواجهم وهناك غرف مخصصة لهم، ودائما يطالبون الطاقم الطبي ببذل كل ما في وسعه من أجلها، ويطمئنهم الأطباء أنّ الحالة تتحسن لكن ببطء، متابعا: «أطالب الجميع بالدعاء لها».

وتستمر الفنانة ايمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا، في نشر منشورات عبر حساباتهما على إستجرام، بالدعاء لوالدتهما أو الترحم على والدهما الفنان سمير غانم، ويتفاعل المتابعون والفنانون مع المنشورات بالدعاء، وذكر مواقف طيبة.

ومن أبرز تعليقات نجوم الفن على منشورات إيمي سمير غانم، تعليقا للفنان شيكو، قال فيه: «الناس بتحبهم، وبتحبكم أوي»، بينما قال الفنان حمدي الميرغني: «ربنا يرحم أستاذنا ويسكنه فسيح جناته، ويقوم الأستاذة بخير وصحة يارب في أقرب وقت، وربنا يصبركم على ما ابتلاكم به».