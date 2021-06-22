رغم بداية الصيف.. الأرصاد: درجات الحرارة لن تزيد قبل الجمعة المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الصيف بدأ في مصر أمس، ورغم ذلك فالطقس ما زال في المعدلات الطبيعية، ولن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة حتى الخميس، موضحًا أنّه بداية من يوم الجمعة وحتى الأحد، ستشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يقدر بدرجة أو 2 أعلى من المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة 36 درجة في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

وطالبت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، بتفادء الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، وحال الاضطرار للخروج من المنزل، يفضل اصطحاب شمسية أو غطاء رأس مع تناول كميات كبيرة من المياه، وأن تكون الملابس فاتحة وقطنية لتمتص أشعة الشمس وتقلل العرق.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ السواحل الشمالية من أكثر المناطق اعتدالا في الأحوال الجوية، إذ تتراوح درجات الحرارة هناك بين 27 درجة و28 درجة، مقارنة بـ20 درجة صغرى، وينصح بالاستمتاع بالشمس في الصباح الباكر قبل فترة الظهر، مع تجنب التواجد تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة، واستخدام الكريمات في المصايف، وارتداء الملابس القطنية.

وأردفت مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ بعض المناطق في البلاد شهدت نسمات باردة أحيانا خلال فترات الليل، خاصة المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، لكن الأيام المقبلة ستزيد فيها نسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.