محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.88%

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2021، اليوم، بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريح صحفي، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 71 ألف و 849 طالب وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب وعدد الناجحين 54 ألف و 409 طالب... ويمكن الحصول على النتيجة من هنـــــــــا

اعتماد نتيجة السهادة الإعدادية للمكفوفين

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2021 بنسبة نجاح 33.33 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالبا، كما تم إعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 51 طالبا وعدد الناجحين 46 طالبا، وكذا تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 % وتقدم للإمتحان 6504 طالب وحضر 5602 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة إمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو2021 بنسبة نجاح 100 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 141 طالب.

تهنئة محافظ المنوفية للطلاب الناجحين

ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكداً علي ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية من هنـــــــــــــــا