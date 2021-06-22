عاجل.. اصطدام جرار سكة حديد بقطار في الإسكندرية

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، اصطدام جرار سكة حديد بقطار رقم 12 «القاهرة - الإسكندرية»، من الخلف، بالقرب من محطة الإسكندرية، مما أدى إلى تحطم العربتين الأخيرتين من القطار.

تحطم عربتين من قطار الإسكندرية.. وجار رفع الحطام

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية تتابع وقائع الحادث أولا بأول، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تصادم جرار بقطار آخر من الخلف، موضحاً أنَّ هناك أنباء عن وقوع إصابات بين صفوف الركاب، مؤكّداً أنَّه سيتمّ إرسال إمداد لرفع حطام العربتين لتسيير مسير القطارات وعدم تعطلها.