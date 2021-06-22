لرعايتهم اجتماعيًا.. لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا؛ تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وفي نفس الإطار، شكلت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مبنى المصالح الحكومية ومباني ومنشآت جامعة الوادي الجديد لـ 3 شركات بالوادى الجديد،؛ تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

من جانبه، أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أنه تم تسليم العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وثائق التأمين على الحياة، التي قامت الوزارة باستخراجها لتلك الفئة، لتأمينها ضد حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه.

وقال مدير المديرية: إن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسو تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.