روشتة البابا تواضروس من أجل «مواطن صالح»: نحيا بحب الله والوطن (صور)

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، عددًا من أبناء الوطن المتميزين علميًّا وأخلاقيًّا من دور الأيتام والأطفال بلا مأوى، دعمًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة التواصل والدمج المجتمعي من أجل كسب السلوكيات الإيجابية لجعلهم أفراد نافعين ومسؤولين في المجتمع.

البابا يلتقي أعضاء مبادرة «التضامن» للدمج

وأكد البابا تواضروس الثاني، أثناء كلمته في لقائه بالأطفال، أنّ «أغلى شيء عندنا - نحن المصريين - هي وحدتنا الوطنية، ولكي نصبح مواطنين صالحين في مجتمعنا يجب علينا أن نحيا بحب الله، وحب الوطن، وحب الدراسة والعمل، وحب الطبيعة، وحب أي انسان أيًّا كان نوعه لأن كل إنسان هو خليقة الله».

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا تواضروس الثاني التقط في نهاية اللقاء صورة تذكارية مع الأطفال، وقدّم لهم هدية هي أيقونة العائله المقدسة، ثم أجرى الأطفال زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والكنيسة البطرسية الملاصقة لها.

البابا يكتب عن صحة المواطن والوطن

وكان البابا تواضروس، خصص افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عددها الصادر مؤخرا، للحديث عن «صحة المواطن وصحة الوطن»، حيث استعرض البابا إنجازات وجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في المجال الطبي بالنسبة للأفراد، والتنموي بالنسبة للمجتمع، من خلال مفهومين متكاملين على مستويين، وهما كما يلي:

وعلى مستوى المواطن، أبرز البابا الخطوات التي اتخذت منها على مستوى المواطن، ومنها: المبادرات الرئاسية لللكشف على الأمراض المزمنة، إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الكبرى، والقضاء على فيروس سي.

أما على مستوى الوطن، فأوضح البابا أنّ صحة الوطن تعني قوته وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، وهو الذي استطاع الشعب المصري الواحد بقواته المسلحة وشرطته الوطنية، وبفضل القيادة السياسية الواعية والحكيمة، ما انعكس جليًا في ملامح عديدة منها: