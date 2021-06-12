البابا تواضروس: الصلوات المرفوعة من قلوب نقية تفتح لها أبواب السماء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الصلوات المرفوعة في الكنيسة هي سبب قوتها كونها «كنيسة مصلية»، لافتاً إلى أن تلك الصلوات تصاحبها دموع، وهي صلوات ترفع من قلوب نقية فتفتح لها أبواب السماء.

الكنيسة القبطية قدمت عرق جهاد على مدار تاريخها

وأضاف بابا الإسكندرية، خلال عظة قداس تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية، اليوم السبت، أن الكنيسة قدمت عرق الجهاد الروحي على مدار عمرها، حيث عاشت تحافظ على الإيمان المستقيم، لافتاً إلى أن شفعاء كنيسة القديسين وهم مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، أحد أبرز نماذج الحفاظ على الإيمان المستقيم.

وأوضح أن الكنيسة القبطية المصرية أسسها الله في العهد القديم، وباركها السيد المسيح بزيارته إلى مصر، وأكملها مارمرقس الرسول بكرازته في الإسكندرية.

البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسين بالإسكندرية

جاء ذلك على هامش تدشين البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، مذابح وايقونات كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدى بشر بمناسبة مرور 50 عام على الكنيسة، وذلك وسط حضور شعبي قليل من المصلين عبر نظام الدعاوي الشخصية والحجز المسبق تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وحضور التدشين أساقفة قطاعات الإسكندرية: الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.