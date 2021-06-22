هيثم الحاج علي: 100 ألف زائر السعة الأعلى للحضور بمعرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن اعتبارات السلامة والصحة تأتي على رأس أولويات وزارة الثقافة خلال التجهيزات لمعرض الكتاب على مدار الفترة الماضية، مؤكدا سعى الوزارة للتيسير على الجمهور خلال المعرض.

ولفت الحاج علي خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب، بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة»، إلى أن السعة المعتمدة للمعرض 100 ألف زائر، بمعنى أنه لا يسمح بوجود أكثر من هذا العدد معا داخل أرض المعرض، حفاظا على سلامة الجمهور والمشاركين.