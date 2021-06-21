معرض الكتاب.. رابط الموقع الرسمي للتغطية الصحفية بعد تطويره

أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مساء الأحد، موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، بعد تطويره وتحديثه، ليلائم احتياجات وطبيعة الدورة الجديدة.

ويهتم الموقع هذا العام تحت رئاسة تحرير الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، بمتابعة المعرض بما يخدم حضور أكثر من 700 ناشر، بعد تقليص الأنشطة ورقمنتها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا.

رابط موقع التغطية الصحفية لمعرض الكتاب:

كما يتيح الموقع على عنوانه www.gbookfair.com لقاءات وحوارات مع عدد كبير من المثقفين والمفكرين والفنانين والشخصيات العامة، ويضم المعلومات والبيانات كافة الداعمة للناشرين وزوار المعرض هذا العام، بمشاركة مجموعة عمل مختصة بالتغطية الإخبارية والمرئية.

وكانت الهيئة قد أطلقت الموقع الخاص بالمعرض خلال دورة اليوبيل الذهبي في يناير 2019 ، بعد أن أهدي من قبل أحد الشباب، وهو أحمد فتحي هلال، للهيئة بإشراف تحريري للكاتب الصحفي حسين متولي، وباشر عملية تغطية فعاليات المعرض أيضا خلال الدورة السابقة إلكترونيا، بالتوازي مع مجلة المعرض التي ترأس تحريرها زين العابدين خيري.

وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الثلاثين من يونيه الجاري، وحتى الخامس عشر من يوليو المقبل.

وتعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، رئيس هيئة الكتاب، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المعرض كافة، يوم الثلاثاء بمركز المنارة في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تفعل المنصة الرقمية للمعرض تزامنا مع المؤتمر الصحفي، وكذلك فتح باب حجز التذاكر «أونلاين»، منعا للتكدس أمام البوابات، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

في سياق متصل، تواصل هيئة الكتاب تجهيز أجنحة المعرض لتسليمها للناشرين استعدادا لإطلاق المعرض، بعدما أجريت القرعة العلنية لتسكين الناشرين يوم الخميس الماضي.