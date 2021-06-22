91٪ نسبة حضور طلاب الثانوية الامتحانات التجريبية بجنوب سيناء

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الامتحانات التجريبية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة، مرت اليوم دون شكاوى، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

226 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي أدو امتحان مادة التاريخ

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن 226 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي، أدوا الامتحان التجريبي اليوم في مادة التاريخ، من إجمالي عدد 248 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 91.1%، وتغيب عن الامتحان 22 طالبا وطالبة فقط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من الامتحان التجريبي، هو الحصول على الاسم وكلمة السر، واختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واختبار استخدام البابل شيت، وأيضًا تحقيق الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

وأشار محمد عقل، إلى أن هذه الامتحانات تعد بروفة نهائية قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في يوليو القادم، موضحًا أن اثنين من الملاحظين تواجدوا داخل كل لجنة من لجان الامتحانات التجريبية، وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب اللجان، والتشديد على ارتداء الطلاب الكمامات.

وكانت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي بجنوب سيناء انطلقت أمس، وأدى طلاب القسم العلمي بالمدارس الثانوية الامتحانات في مادتي الاستاتيكا والهندسة عن طريق التابلت والبابل شيت، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بنسبة حضور ٩٨٪ ، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الالكترونية ١٠٠٪.