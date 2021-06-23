10 معلومات عن مشروع JANNA بمدينة 6 أكتوبر.. 280 عمارة سكنية

تعد مدينة 6 أكتوبر، واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء عدد من المشروعات السكنية، لخدمة المواطنين داخل المدن الجديدة.

ويعد مشروع JANNA، واحدا من المشروعات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة 6 أكتوبر.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن مشروع JANNA، داخل مدينة 6 أكتوبر، وفقا للبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.

10 معلومات عن مشروع JANNA بمدينة 6 أكتوبر

1- يقع مشروع JANNA داخل مدينة 6 أكتوبر على مساحة 155 فداناً.

2- يقع مشروع JANNA بمنطقة التوسعات الشمالية على بعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر، والطريق الشمالى للمدينة. ‏

3- جارٍ تشطيب 6720 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة 6 أكتوبر.

4- تتراوح مساحات الوحدات السكنية بمشروع JANNA داخل مدينة 6 أكتوبر ما بين 100-150مترا مربعا.

5- يبلغ إجمالي العمارات السكنية بمشروع JANNA داخل مدينة 6 أكتوبر 280 عمارة.

6- يتم تنفيذ المشروع في إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة.

7- من المتوقع الانتهاء من كل الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري.

8- جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعدد من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

9- يمتاز موقع المشروع بكونه ثريا بالمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع، والتي تشمل حمامات سباحة ومناطق ألعاب أطفال، بالإضافة إلى برجولات ومقاعد GRC، وأعمدة ديكورية.

10- الكمباوند محاط بسور وبوابات إليكترونية، وكاميرات مراقبة على المداخل والمخارج، بجانب شركة أمن وحراسة، وشركة نظافة.

ويأتي ذلك تزامنا مع الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة.

ويعد ذلك الطرح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.