وزيرة الثقافة: الدورة الـ52 لمعرض الكتاب استثنائية بكل المعاني

قالت الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إنه تم الإعلان عن إقامة الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، من يوم 30 يونيو، بدلا من شهر يناير، بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفة «هناك إصرار من الدولة المصرية على إقامة هذا الحدث الثقافي الكبير في مصر والوطن العربي».

وأضافت عبدالدايم، خلال لقاء عبر شاشة قناة extra news، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ52 من معرض القاهرة للدولي للكتاب، أن هذه الدورة استثنائية بكل المعاني، سواء في الأحداث أو التفاصيل الكثيرة، والجميع وفق من خلال وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب في إقامة المعرض 30 يونيو الجاري.

ولفتت إلى أن تفاصيل الدورة الجديدة متنوعة، وهناك إضافات كثيرة تماشيا مع الأحداث والتغييرات في العالم أجمع، فهناك العديد من المعارض على مستوى العالم ألغيت أو أجلت، وقليل منها تم عقده ولكن بصورة مبسطة، وإصرار الدولة على إقامة هذا الحدث العظيم يأتي على رأسها دعم النشر والناشرين، لأن هذه الصناعة واجهت الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة على مدار سنة ونصف، وبالتالي هذا كان من أحد الأسباب على الإصرار لإقامة المعرض.

وأكدت أن وزارة الثقافة نجحت بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب بقيادة الدكتور هيثم الحاج، بأن يكون هناك منصة دائمة للمعرض، هذه المنصة مهمة للغاية، وتأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحول الدولة رقميا لخدمة المواطنين ورقمنة كل الخدمات ما عاد بالنفع لإنشاء هذه المنصة التي ستساعد بشكل كبير فى التعامل مع المعرض وإتاحة الفرصة لزيارته بشكل افتراضي.