الرقابة الإدارية تحتفل بعيدها في ندوة عن مكافحة الفساد بأسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالصحوة الكبرى التي تشهدها مصر فى مجال مواجهة الفساد منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى 2019/2022، خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018 والتى تعد أحد أهم الممارسات الناجحة لمصر فيا يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وعملت على تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وثمّن دور هيئة الرقابة الإدارية فى الشأن ذاته من خلال إطلاقها عددا من الحملات التوعوية للمواطنين للحث على المشاركة فى كشف الفساد، ومنها الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بالجرائم التي يمكن أن يقعوا فيها تحت طائلة القانون لتفاديها وحثهم على المشاركة والإبلاغ، لافتاً إلى أن كل تلك الجهود جاءت إيمانا من الدولة بخطورة الفساد وآثاره المدمرة على إمكانياتها .

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمها اتحاد طلاب جامعة أسيوط بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد»، في إطار الاحتفال بالعيد السنوي لهيئة الرقابة الإدارية والموافق 25 يونيو من كل عام، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، واللواء أركان حرب شريف سعيد صالح مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اللواء أحمد شوقي منسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات وكوكبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومجلس الجامعة وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وإتحاد طلاب الجامعة، والقيادات الإدارية بالجامعة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة .

«الجمال»: الجامعة حملت على عاتقها مسئولية تعزيز القيم الوطنية ومشاعر الانتماء

وأكد الدكتور طارق الجمال أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها مسئولية تعزيز القيم الوطنية ومشاعر الانتماء وإرساء القيم الأخلاقية النبيلة والنافعة على كافة المستويات العلمية، والمهنية والمجتمعية وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية المخلصة التي تعمل على إعلاء مصلحة الوطن والحفاظ على ركائز مؤسساته وخدمة مواطنيه.

وتأتى الرقابة الإدارية فى مقدمة تلك الجهات التي قامت منذ نشأتها بدور فاعل فى تقييم آداء كافة مؤسسات وهيئات الدولة ورصد دقيق وحيادي لكافة أوجه التقصير أو التقاعس عن الآداء، حيث اكتسبت هيئة الرقابة الإدارية ثقة وتقدير جموع الشعب المصري وكانت هي الملاذ والملجأ الشرعي والرسمي لتقديم أى شكوى أو الإبلاغ عن مخالفة ما، كما نجحت الهيئة فى رصد عدد كبير من المخالفات والقضايا الكبرى وهو الأمر الذي جاء ثمرة جهد متميز وعطاء دائم ومتواصل من أجل الحفاظ على تقدم الوطن، موجهاً تحية إجلال وتقدير للهيئة الموقرة وقيادتها الوطنية ورجالها الشرفاء فى العيد السنوي لها، مجدداً عهد إدارة الجامعة على مواصلة التعاون والعمل المشترك من أجل مراجعة اتجاه الخطى وتصحيح المسار وتطوير الأداء والتصدي معاً لأي محاولة للفساد ، كما أوصى رئيس الجامعة أبنائه الطلاب بالعمل المتواصل والجهد المتفاني وان يجعلوا مراقبة المولى عز وجل لهم نصب أعينهم والصالح العام هو الأولوية والمساهمة في نهضة وطنكم وتقدمه هو الغاية الأسمى للجميع.

وأستعرض الدكتور شحاتة غريب خلال كلمته أوجه تعاون الجامعة مع هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد ومنها مبادرة «أنت مراية نفسك»، الهادفة إلى التوعية بالميثاق الاخلاقى للطالب الجامعي والتي تمت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ونجحت فى نشر التوعية بين الطلاب بأسس وآليات مكافحة الفساد من خلال مسابقات وأنشطة فنية واجتماعية وثقافية ودينية من أجل بناء طالب جامعي قادر على التصدي للتحديات وأهمها الفساد، واستعرض آليات برنامج «بناء وعي»، المتضمن سلسلة من الندوات التوعوية بأهم القضايا التي تعصف بالمجتمع فى الآونة الأخيرة والتي جسد الفساد محوراً هاماً منها ، كما أشار إلى استضافة الجامعة العام الماضي لاحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي نظمته بالتعاون مع الهيئة وبمشاركة فرق طلابية من أبناء الجامعة من خلال مبادرات ومسابقات فنية واجتماعية وبحثية لعدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

واستهل اللواء أحمد شوقي محاضرته بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة لإلقاء الضوء على دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، وكذلك التعاون المثمر بين الجامعة ومحافظة أسيوط لتقديهم كافة أوجه الدعم و المساعدة في كشف الفساد الذي يأتي تزامناَ مع دعم القيادة السياسية للتصدي ومنع الفساد، مشيراً إلى أن هناك نوعين من أنواع الفساد فساد كبير وأخر صغير والمتمثل في تعقيد الإجراءات لحث المواطن على دفع الرشوة أو المبالغ المالية وهو ما قامت الهيئة بالتصدي له عن طريق ميكنة جميع الإجراءات وتبسيطها.

الفساد واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة

وأشار اللواء أحمد شوقي إلى تعريف الفساد بأنه استغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، موضحاَ أن الهيئة تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صورة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه كما تتكون الهيئة من عدة أجهزة منها جهاز لمنع الفساد و جهاز لمكافحة الفساد على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحاً مسئوليات الهيئة و أبرز الجرائم التى تختص بها والتي تتمثل في بحث و تحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج ومتابعة وتنفيذ القوانين وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية ونشر قيم النزاهة و التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد .

واختتمت المحاضرة بعرض مذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الأجهزة المناظرة و بعض المنظمات الدولة كمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي و وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإلمانى والبنك الدولي .

و تضمن ختام الندوة التثقيفية فقرة فنية شملت أغنية بعنوان «خطوة في حب مصر»، من آداء طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور وجدي نخلة عميد الكلية والدكتورة أبرار مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فني الدكتور منتصر القللى رئيس القسم .