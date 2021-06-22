آخر تطورات قضية حنين حسام.. تحديد جلسة 28 يونيو الجاري لإعادة محاكمتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، صباح اليوم، في القليوبية، بعدما صدر يوم الأحد الماضي حكما غيابيا ضدها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر.

وبعد القبض عليها يصبح الحكم الصادر ضد المتهمة غيابيا لاغيًا، وآخر تطورات قضية حنين حسام، هو تحديد جلسة 28 يونيو الجاري، لإعادة محاكمة المتهمة على ذمة القضية.

آخر تطورات قضية حنين حسام

وكانت حنين حسام هاربة في محافظة القليوبية منذ شهر أبريل الماضي، وظلت الأجهزة الأمنية تلاحقها حتى تمكنت من إلقاء القبض عليها صباح اليوم.

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الأجهزة الأمنية تضبط حنين حسام

وقد أمرت محكمة جنايات القاهرة التي عقدت في التجمع الخامس، بإلقاء القبض على المتهمة حنين حسام، وحبسها على ذمة القضية، وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها عقب نشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، تستغيث لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها.

ترحيل حنين حسام لسجن القناطر

وقال مصدر مطلع، إن رجال الشرطة واصلوا البحث عن المحكوم عليها حنين حسام، حتى حدد مكانها، وذهبت قوة لإلقاء القبض عليها، ورحلت «فتاة التيك توك» إلى سجن القناطر لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيعها نموذج الحبس من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الثلاثاء.

الإتجار في البشر

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وغرامة قدرها 200 ألف جنيه، بعد ثبوت التهم الموجهة إليها، وهي استدراج قاصرات للعمل كمذيعات عبر أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في غرف «شات» مغلقة مع رجال مقابل الحصول على مبالغ مبالية، والظهور في مشاهد غير أخلاقية.

وحصلت مودة الأدهم أيضًا على حكم في نفس القضية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه أيضًا، بجانب الحكم على 3 آخرين بالعقوبة ذاتها.