 معرض الكتاب 2021 × 16 معلومة: 4 قاعات و756 جناحا

عقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، مؤتمرًا صحفيًا بمركز المنارة بالتجمع الخامس، للإعلان عن تفاصيل الدورة 52 من معرض الكتاب.

وأعلنت وزيرة الثقافة، أن الدورة الحالية استثنائية وتقام تحت شعار «في القراءة حياة»، كما أطلقت وزيرة الثقافة المنصة الرقمية للمعرض والتي تضم كافة تفاصيل الدورة.

وأعلنت وزيرة الثقافة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيفتتح معرض الكتاب يوم 30 يونيو الجاري، فيما قال هيثم الحاج علي، إن المعرض يستقبل الجمهور ابتداء من يوم 1 يوليو من العاشرة صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

وتستعرض «الوطن» 16 معلومة عن الدورة الثانية والخمسين لمعرض الكتاب:

1- يقام المعرض في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر المؤتمرات والمعارض الدولية.

2- إجمالي مساحة المعرض 4 قاعات، بإجمالي مساحة 40 ألف متر مربع.

3 - عدد الأجنحة 756 جناحًا.

4- إجمالي عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات 1218، منها 823 ناشرًا، و395 توكيلات.

5- عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 344 دار نشر، وعدد التوكيلات 98.

6- عدد الناشرين المصريين للكتاب الأجنبي 40 ناشرًا، وعدد التوكيلات 112.

7- عدد الناشرين المصريين لكتب الأطفال 47 دار نشر، وعدد التوكيلات 10.

8- عدد الناشرين المصريين لوسائل تعليمية 27 دار نشر.

9- عدد الناشرين المصريين للكتب الإسلامية والتراث 98 دار نشر، وعدد التوكيلات 49.

10- عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة.

11- عدد الناشرين كتاب صوتي ناشر واحد فقط.

12- عدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 5.

13- عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية (ثقافتك كتابك) 11 ناشرًا.

14- عدد المؤسسات الصحفية 7.

15- عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات ومؤسسات الدولة المصرية 54 صالة.

16- عدد الناشرين العرب 140، وعدد التوكيلات 26.