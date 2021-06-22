الأسعار لن تزيد عن 20 جنيها.. وزيرة الثفافة تعلن عن مفاجآت معرض الكتاب

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة نجحت بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، بقيادة الدكتور هيثم الحاج، بأن يكون هناك منصة دائمة للمعرض، مؤكدة أنها مهمة للغاية، ويتاح الشراء من خلالها في خطوات سهلة للغاية، ما سيكون عاملا مساعدا للناشرين والكتاب.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء على شاشة قناة extra news، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ52 من معرض القاهرة للدولي للكتاب، أن المنصة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحول الدولة رقميا لخدمة المواطنين ورقمنة كل الخدمات، ما عاد بالنفع لإنشاء هذه المنصة، التي ستساعد بشكل كبير على التعامل مع المعرض، وإتاحة الفرصة لزيارة المعرض من خلال الزيارة الافتراضية، مؤكدة: «ممكن تتم الزيارة وكأن الزائر موجود في المعرض».

وعن مبادرة «ثقافتك كتابك»، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إنه جرى البدء بها في معرض فيصل للكتاب، ولاقت نجاحا كبيرا، ووصفتها بأنها «عظيمة»، موضحة أنه جرى أخذ القرار بأنها ستتواجد في كل المعارض التي تقدمها الهيئة العامة للكتاب على مستوى الجمهورية، وكل ما يخص وزارة الثقافة.

وشددت الوزيرة، على أن المبادرة مبنية على تقديم الكتاب بأقصى سعر، وهو 20 جنيها، على أن يبدأ من جنيه واحد، والهدف منها هو تعزيز القراءة في المجتمع، متابعة: «رصدنا نجاح هذه المبادرة في معرض فيصل نظرا لتنوع الكتب المعروضة، كما أن الهيئة نجحت في أن يكون هناك مشاركة من قبل الناشرين، وبالتالي تصل نسبة التخفيض في المبادرة لأكثر من 75 أو 80%».