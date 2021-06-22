رئيس وزراء اليونان يزور بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية (صور)

شهدت بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الزيارة الأولى لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للقاء البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في زيارة شهدت حضور وفد دبلوماسي يوناني رفيع المستوى.

وأهدى البابا ثيودروس إلى رئيس وزراء اليونان، الصليب الأكبر للقديس مرقص الرسول، مؤسس البطريركية وأول أسقف لها، وهو أعلى وسام شرف لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، وهو يُمنح لرؤساء الدول فقط، كما أهداه صليباً خشبياً يحمل سمات الفن الأفريقي، وذلك خلال اللقاء الرسمي في قاعة العرش بالقصر البطريركي.

وفي كلمته، أعرب البابا ثيودروس عن سعادته للقاء رئيس وزراء اليونان، لأنه يلتقي به في نفس اليوم، بعد اجتماعه الديناميكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: «كنت تعتقد أن صديقاً قديماً لك ينتظرك، لكنك في بيتك سيدي الرئيس، أهلاً وسهلاً بك من أعماق قلبي في الإسكندرية اليونانية».

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء اليوناني، في كلمته قائلاً: «إني لا أرى في شخصكم رئيس كنيسة الإسكندرية الأفريقية الأرثوذكسية فقط، بل الكاهن المستنير، الذي انطلق من جزيرة كريت، لخدمة محبة المسيح حتى أقاصي أفريقيا، كما أرى في وجهك مرسل الحب والرعاية والإنسانية».

وأضاف «ميتسوتاكيس»، قائلاً عن أفريقيا: «تفتح القارة أبوابها، قارة منسية بالنسبة للكثيرين، لكنها بالنسبة للكثيرين قارة القرن الحادي والعشرين، ذات الإمكانات الهائلة والآفاق الهائلة، قارة تم نسيانها حتى وقت قريب لكل من اليونان والهيلينية، وإنكم يا صاحب الغبطة كثيراً ما قاتلت بمفردك في أفريقيا، بأقل قدر من القوة، ولكن بقوة الإيمان دعمتك في أصعب اللحظات، لتتمكن من أداء هذا العمل التبشيري العظيم».

وجدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده للبابا ثيودروس الثاني دعم الدولة اليونانية الكامل لرسالة بطريركية الروم الأرثوذكس الإسكندرية، الثانية في الترتيب بين البطريركيات الأرثوذكسية في العالم، وخاصةً أعمالها ذات الطابع الإنساني والثقافي والاجتماعي والتعليمي، واصفاً مجمل هذا الجهد بأنه يستحق التواجد على أرض الواقع، القارة الأفريقية.

كما قدم الشكر على مساهمة البطريركية والبابا في تعزيز الوجود اليوناني في منطقة ضعيفة ومهمة مثل أفريقيا، وفي الوقت نفسه، طلب من البابا ثيودوروس تعزيز البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشر اللغة اليونانية والتعليم الأرثوذكسي اليوناني، تحت رعاية الكنيسة، مشيراً بذلك إلى مدرسة القديس أثناسيوس، التي أسسها البابا ثيودروس للأفارقة في الإسكندرية.

وفي إشارة إلى مدينة الإسكندرية المؤسسة من قبل الأسكندر الأكبر، أكد رئيس الوزراء إن قلب الهلينية ينبض في الإسكندرية، ربما يتقلص أكثر، ربما أصغر، لكن بصوت عالٍ دائماً، إنها تنبض بصوت عالٍ، وواجب الوطن الأم هو أن يكون دائماً قريباً من الهلينية أينما كان، خاصةً عندما تكون هذه مدينة ذات ثقل تاريخي.

وختم قائلاً: «وبما أن هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها هذه المدينة التي تحمل اسم الإسكندر الأكبر، والتي ازدهرت فيها الهلينية وتركت بصماتها الخاصة، لا يسعني إلا أن أشعر بثقل التاريخ على كتفي، قصة بطريركية تم تحديدها مع مدينة، أي بطريركية الإسكندرية، ولكن تم تحديدها أيضاً بقارة وسائر أفريقيا».

وتكريماً للذكرى السنوية المئتين للثورة اليونانية، أهدى رئيس الوزراء اليوناني إلى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ساعة تم تجميعها وإصدارها في 200 قطعة، بمناسبة هذه الذكرى.