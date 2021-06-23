نداء عاجل من العليا للفيروسات بشأن فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

وجَّه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، نداء عاجلا إلى جميع المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد «كوفيد 19» في أسرع وقت للوقاية من الإصابة بالمرض، مؤكداً أن جميع لقاحات كورونا الموجودة و المنتجة حتى الآن لفيروس «كورونا» آمنة ولا توجد أي خطورة منها حتى الان، منوها بأنه يجب أيضا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

العليا للفيروسات: جميع لقاحات كورونا المنتجة حتى الآن آمنة ولا توجد منها مخاطر

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بتناول الأغذية و المشروبات المحفزة لمناعة الجسم، فضلاً عن تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، منعاً لحدوث أي مضاعفات للجسم، منوها بأن تطعيمات كورونا تعمل على الوقاية من الجسم، مضيفاً أنه يجب على المواطنين أيضاً الابتعاد الأماكن المزدحمة و المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية كالكافيهات والمطاعم، خاصة التي تقدم الشيشة بالمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن الدراسات التي أجريت على الموجة الثالثة للفيروس لمعرفة منشأ السلالة أثبتت خلو مصر من سلالة كورونا الجديدة «دلتا بلس» الهندية، ووجود نسب بسيطة جداً من سلالة كورونا جنوب أفريقيا والسلالة الإنجليزية بما لا تتجاوز الـ 10% كل منهما، مؤكداً اتخاذ عدد من التوصيات الفترة المقبلة لمواجهة السلالات الجديدة للمرض تتلخص في منع دخول المواطنين غير المصريين إلى مصر القادمين من الدول التي ظهرت بها سلالات جديدة مع إجراء الحجر الصحي الكامل لجميع المواطنين التي تسمع ظروف عملهم الدخول إلى مصر.

وتابع أن العليا للفيروسات في اجتماعها الأخير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجَّهت بضرورة إنشاء عدد من العيادات الخاصة لعلاج المتعافين من فيروس كورونا «أعراض ما بعد التعافي من متلازمة كورونا».