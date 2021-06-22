أحدهما تنبأ بوفاته.. مصرع شابين سقطا من أعلى «سقالة» بالمنوفية

لقي شابان مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى «سقالة»، أثناء قيامهما بتركيب إحدى اللوحات المعدنية، في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حيث لفظا أنفاسهما بعد قليل من نقلهما للمستشفى.

واستقبل مستشفى الشهداء المركزي شابين في حالة حرجة، توفيا فور وصولهما متأثرين بإصابتهما، نتيجة سقوطهما من علو، أثناء تركيب إحدى اللوحات الإعلانية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد إبراهيم الدسوقي، مأمور مركز الشهداء، يفيد بوفاة شابين داخل مستشفى الشهداء، وهما «أ. ز.»، و«ح. أ.»، يقيمان بدائرة المركز، إثر سقوطهما من أعلى «سقالة» خشبية، أثناء تركيب لوحة إعلانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الشهداء إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة لمكان سقوط الشابين، كما انتقل إلى مستشفى الشهداء لمعاينة جثتيهما، وطلبت من مباحث الشهداء سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، كما تم تفريغ عدد من كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، واستدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم.

وقبل ساعات من وقوع الحادث، نشر أحد الشابين المتوفين، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، جاء فيه: «لما اموت ابقوا افتكروني بالخير، علشان عمري ما كنت وحش مع حد واقسم بالله».

وسادت حالة من الحزن بين العديد من أهالي الشهداء، الذين تداولو صور الشابين، مطالبين الجميع بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان.