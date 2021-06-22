مؤشرات البورصة ترتفع بجلسة منتصف الأسبوع و«السبعيني» يغرد خارج السرب

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع دون مؤشر «السبعين» الذي تراجع وحيدًا مع علميات شراء عربية وأجنبية، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم مرتفعا بأكثر من 1%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على ارتفاع عند مستوى 10206.24 نقطة، بمكاسب 1.44% نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2360.66 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.2%، لينهي التعاملات عند مستوى 3322.36 نقطة.

وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.41%، مغلقا الجلسة عند 2219.18 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 3.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 569.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 58.521 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 192 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 86 سهما، فيما انخفض 78، واستقر 28 دون تغيير، وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر «العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير» الارتفاعات بنسبة 10% ليبلغ مستوى 39.61 جنيه، تلاه سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» بنسبة 8.5% عند سعر 6.51 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية» مرتفعا بنحو 8.42%، بالغا مستوى 20.34 جنيه.

وجاء سهم «العربية للخزف - سيراميكا ريماس» الأكثر انخفاضا، بنسبة 10% ليتراجع عند سعر 7.48 جنيه، تلاه سهم «المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر» بنسبة 9.11% عند مستوى 0.85 جنيه، وحل ثالثا سهم «الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي» بنسبة 7.7% متراجعا عند مستوى 69 جنيها.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 186.85 مليون جنيه للعرب و18.96 مليار جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 63.68 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 649 مليار جنيه بمكاسب 4.7 مليون جنيه.