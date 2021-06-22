رئيس «إعلامي الوزراء»: جهود الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية «غير مسبوقة»

وصفت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجهود التي نفذتها الدولة المصرية خلال الـ7 السنوات الماضية بـ«غير المسبوقة».

وأضافت رئيس «إعلامي الوزراء»، خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بعنوان «دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع»، أن جهود الحكومة انعكست عبر تحقيق «إنجازات على أرض الواقع»، مؤكدة أهمية المشروعات القومية في مختلف المجالات.

الإنجازات انعكاسا لثورة 30 يونيو والقيادة الواعية

وأرجعت «الدكتورة نعايم»، الإنجازات «غير المسبوقة» إلى عاملين، أولهما «شعب مصر العظيم» بعد أن شارك في ثورة 30 يونيو، لينقذ هوية الوطن، والعامل الثاني هو وجود قيادة وطنية واعية وحكيمة مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانعقدت الندوة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، التابع لوزارة الداخلية، بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، والخبراء والمتخصصين، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، وطلبة الكليات العسكرية والشرطة.

ودار الحديث خلال «الندوة»، حول أهمية دور المشروعات القومية في خفض معدلات الجريمة في المجتمع المصري، عبر توفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، وأهالي المناطق العشوائية وغيرها.

المشروعات القومية داعمة لأمن واستقرار المجتمع

وضمت الندوة جلستين رئيستين الأولى بعنوان «نظرة على المشروعات القومية.. ملامح الحاضر وآفاق المستقبل»، والثانية بعنوان «المشروعات القومية.. أحد دعائم الأمن والاستقرار».

وأكد حضور «الندوة»، أن «الأمن هو قاطرة التنمية ونقطة الانطلاق لغد أفضل»، مؤكدين أن حالة الاستقرار المجتمعي التي تعيشها الدولة المصرية حاليًا، ستمهد لمواصلة الإنجازات على كل الأصعدة والمجالات.

وتحدث الخبراء، خلال الندوة، عن أن شعور المواطنين بثمار المشروعات التنموية والقومية المختلفة التي تعمل عليها الدولة يدعم الولاء والانتماء، وهو ما شعر به المواطنين في مجالات عدة، مثل مشروعات القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، ومشروعات الطرق والبنية التحتية.

وأكدوا أن حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة حاليًا، تُمهد لاستقطاب رأس المال سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي.