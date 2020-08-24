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"إعلامي الوزراء": الدولار يصل إلى 15.74 في 2024

كتب:

محمد مجدي
02:04 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
توقعات باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى 2024

توقعات باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى 2024

نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية، توقعاتها باستمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، والتي وصل خلالها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" صادر عنه منذ قليل، أنّ "إيكونوميست" قدمت توقعاتها بشأن الجنيه حتى عام 2024، والتي جاءت كالآتي:

1-  في عام 2020: من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل لـ 16.06 جنيه.

2- في عام 2021: من المتوقع أن يواصل التحسن بنسبة 4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه.

3- في 2022: توقعت أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه.

4- في 2023: سيتواصل التحسن بنسبة 5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه.

5- في 2024: سيستمر الانخفاض بنسبة 6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه.

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