لجنة حقوق الإنسان بالنواب تصدر بيانا عن قضية حنين حسام: نرفض التسييس

في أول رد فعل برلماني، أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه القاطع للأصوات التي تنادي باسم حقوق الإنسان بشأن المدعوة حنين حسام، الناشطة بموقع تيك توك، معرباً عن أسفه الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه.

واعتبر رضوان في بيان له أصدره اليوم، أن مثل هذه المحاولات، بمثابة تدخل صارخ في شئون القضاء المصري وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان، أصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام، وفي مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات، واستغلال أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها، واتهامها بالاتجار في البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة «لايكى الهرم» كمذيعات بالتطبيق واستغلالهم بزعم توفير عمل لهن، وقيامها بإنشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، كما استغلت طفلتين وسهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان، باحترام القضاء المصري وعدم التدخل في شؤونه من قريب أو بعيد مؤكداً قدسية القضاء المصري ونزاهة أحكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.