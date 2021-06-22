عاجل.. النائب العام يصل إلى العاصمة الفرنسية في «مهمة رسمية»

وصل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية «باريس»، على رأس وفد رفيع المستوى، من أعضاء النيابة العامة، وكان في استقباله علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فرنسا، ووفد رفيع المستوى من السفارة.

وتأتي هذه الزيارة، لإتمام مهمة رسمية نتاج تحقيقات مهمة تباشرها «النيابة العامة المصرية»، بالتعاون مع السلطة القضائية الفرنسية المختصة.